Portrét severokorejského diktátora Kim Čong-una se objevil na budově v Pchjongjangu vedle portrétů jeho dvou předchůdců. Experti upozorňují, že je to poprvé, co podobizna současného vůdce KLDR na veřejné budově doplnila portréty jeho zesnulého otce a dědečka. Zřejmě to vypovídá o Kimově snaze upevnit svůj status.

video: Reuters