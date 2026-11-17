Kim navštívil turistickou zónu u čínských hranic
17. 11. 2026 14:44 Zahraniční
Americký prezident Donald Trump naznačil, že v Číně by se mohl setkat se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle něj ale záleží na Pekingu. Spekulace, že se Kim chystá do Číny, přiživila jeho návštěva turistické zóny u čínských hranic. Čína uvedla, že k možné schůzce nemá žádné informace.
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Kim navštívil turistickou zónu u čínských hranic
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