Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR
20. 2. 2026 7:24 Zahraniční
Severokorejský vůdce Kim Čong-un zahájil 9. sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce. V úvodním proslovu řekl, že země v uplynulých pěti letech dosáhla významných úspěchů, mimo jiné podle něj překonala hospodářskou recesi a dosáhla velkých změn ve vztazích s ostatními zeměmi.
