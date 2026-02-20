Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zahájil 9. sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce. V úvodním proslovu řekl, že země v uplynulých pěti letech dosáhla významných úspěchů, mimo jiné podle něj překonala hospodářskou recesi a dosáhla velkých změn ve vztazích s ostatními zeměmi.
video: Reuters
