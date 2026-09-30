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Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump

Zahraniční
Severní Korea má „docela velký“ jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud bude on v Bílém domě. Trump severokorejského vůdce Kim Čong-una zároveň označil za svého přítele.
video: Reuters
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