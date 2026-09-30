Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
30. 9. 2026 8:38 Zahraniční
Severní Korea má „docela velký“ jaderný arzenál. Prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, dokud bude on v Bílém domě. Trump severokorejského vůdce Kim Čong-una zároveň označil za svého přítele.
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Přítel Kim má velký jaderný arzenál, ale svět se nemusí bát, dokud tu jsem já, řekl Trump
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