Kim vzácně přivítal velvyslance, i toho českého
23. 11. 2026 13:26 Zahraniční
Severokorejský vůdce Kim Čong-un po více než třiceti letech jako nejvyšší představitel země osobně přivítal zahraniční velvyslance, včetně toho z České republiky. Uvedl, že KLDR usiluje o rozvinutí zahraničních vztahů, a zkritizoval přitom země, které porušují suverenitu ostatních národů. Jeho nečekaný krok přichází v době, kdy silně ignoruje amerického prezidenta Donalda Trumpa.
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