„Praví vlastenci“. Kim zahájil výstavbu památníku vojákům padlým na Ukrajině
24. 10. 2025 15:00 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Severní Korea ve čtvrtek zahájila výstavbu památníku v Pchjongjangu na počest svých vojáků, kteří padli po boku ruských sil ve válce proti Ukrajině. Vůdce Kim Čong-un označil muzeum za „posvátnou svatyni věnovanou nesmrtelnosti pravých vlastenců“.
