Opožděný Kimův tlumočník a jeho závod s časem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un cestoval do Vietnamu 4500 km svým obrněným vlakem. Po příjezdu na nádraží města Dong Dang, přivítali Kima vietnamští činitelé, ale kde se zapomněl tlumočník? Ve vlaku! Když si tlumočník všiml, že je vůdce už venku a kráčí si po červeném koberci, vystřelil z vlaku jako namydlený blesk. Doběhl ke Kimovi a dal se hned do práce. dorazil poté, co do vietnamského pohraničního města Dong Dang přijel obrněným vlakem. Ve středu v Hanoji začne mezi oběma státníky dvoudenní summit.

video: Reuters