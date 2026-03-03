Zloděj vykradl klenotnictví a prchl na oslu

Zahraniční
Muže, který se v noci vloupal do klenotnictví a odnesl si zlato v podobě šperků, zatkla policie v Turecku. Do obchodu se vloupal s pomocí vysokozdvižného vozíku, potom povalil pult a posbíral klenoty. Na cestu domů se vydal na oslu. Kamera ho natočila, jak na hřbetu zvířete opouští místo činu a projíždí nočními ulicemi města Kaiseri. Zloděje policisté vzali do vazby. Ukradené zlato našli v místě které popsal a vrátili ho majiteli.
video: Reuters
