Nová kniha má dokazovat, že Trumpovi předchůdci byli horší než on

Americký prezident Donald Trump v červnu přijede do Velké Británie na státní návštěvu, setká se i s královnou Alžbětou II. O cestě informují britská média s odvoláním na vládní zdroje. Do Británie Trump zavítá v rámci oslav 75. výročí vylodění spojenců v Normandii, během cesty přijde také do Francie.

video: Reuters