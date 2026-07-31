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Kočky vycítily zemětřesení ještě před prvními otřesy

Zahraniční
Domácí kamery v Japonsku zachytily domácí mazlíčky před a během zemětřesení. Jsou na nich vidět kočky, které začínají zpozorní už vteřiny před prvními otřesy, kdy lidé ještě nic nepozorovali. Zemětřesení bylo zaznamenáno na sedmé. tedy nejvyšší úrovni, na japonské stupnici seismické intenzity, která měří otřesy na úrovni povrchu země.
video: AP
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