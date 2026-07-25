Kočka pašovala do ruské věznice drogy na obojku
25. 7. 2026 0:06 Zahraniční
Ruští dozorci zadrželi kočku, která měla do nápravného zařízení v Novgorodské oblasti propašovat drogy. Na zvířeti našli dva podomácku vyrobené látkové obojky s narkotiky. Po jejich zabavení kočka prošla veterinární prohlídkou a byla vypuštěna zpět do volné přírody.
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