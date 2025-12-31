Kocour přežil 160kilometrovou cestu na střeše dodávky

Zahraniční
Rodina byla šokována, když zjistila, že jejich kočka jezdila na střeše jejich dodávky více než 160 kilometrů. Margaret Denardová (43), její manžel Tony (49), jejich dcera Sophia a tři Sophiny kamarádky jely 26. září z Pensylvánie do New Hampshire na maraton. Rodiče věřili, že osmiletá kočka rodiny, Ray Ray, zůstala bezpečně doma.
video: Reuters
