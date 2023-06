VIDEO: Kolumbijci ukázali záchranu čtyř dětí, které přežily tragickou leteckou havárii Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kolumbijci ukázali záchranu čtyř dětí, které přežily tragickou leteckou havárii

Kolumbijská vláda zveřejnila záběry ze záchrany čtyř dětí, které zmizely v husté džungli. Objevili je až čtyřicet dní po letecké havárii. Video odvysílané veřejnoprávní televizní stanicí RTVC Noticias zachycují členy místní domorodé stráže se sourozenci bezprostředně poté, co byli nalezeni. Zachráněné děti byly převezeny do vojenské nemocnice v Bogotě a v nemocnici by podle lékařů mohly zůstat dva až tři týdny.

video: Reuters