Komik s popelnicí na hlavě vyzve Farage. Kandiduje proti němu v doplňovacích volbách
9. 7. 2026 17:26 Zahraniční
Britský komik John Harvey, známý jako Count Binface, oznámil kandidaturu v doplňovacích volbách proti Nigelu Farageovi. Zatímco většina hlavních politických stran se rozhodla vlastního kandidáta nepostavit, recesistický politik chce využít příležitosti a znovu oslovit voliče svým satirickým programem i sloganem: „Nejsem Nigel Farage.“
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Komik s popelnicí na hlavě vyzve Farage. Kandiduje proti němu v doplňovacích volbách
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