Konec povídání s šoférem. Tesla oficiálně představila robotické taxi
4. 9. 2026 9:46 Zahraniční
Americký výrobce elektromobilů Tesla ve čtvrtek v Austinu ve státě Texas oficiálně představil svůj vůz Cybercab, který je postaven jako robotické taxi bez volantu a pedálů. Akce byla nezvykle utlumená, konala se v soukromí bez živého přenosu a bez novinářů jen s velmi omezeným počtem pozvaných.
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