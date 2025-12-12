Konstrukce s 80 tisíci pivními tácky se rozpadla těsně před dokončením
12. 12. 2025 14:52 Zahraniční
Benjamin Klapper chtěl v Kolíně nad Rýnem postavit několik metrů vysokou konstrukci z 80 000 pivních tácků a překonat světový rekord, ale jeho třímetrová konstrukce se zhroutila a proměnila v hromadu trosek v nákupním centru. Klapperův sen sice zkrachoval, on si ale zachoval nadhled a se smíchem komentoval, že výsledek je „krásná ruina“.
