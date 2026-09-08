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Kontroly restaurací v Indii odhalily katastrofální hygienu v kuchyních

Zahraniční
Kontroly indických restaurací odhalily šokující podmínky v některých kuchyních. Inspektoři narazili na zanedbanou hygienu, špínu, šváby i nevhodné skladování potravin, které mohou představovat zdravotní riziko pro hosty.
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