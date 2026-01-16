Jihokorejský exprezident dostal pět let vězení
16. 1. 2026 9:38 Zahraniční
Jihokorejský soud v pátek odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k pěti rokům vězení. Bývalou hlavu státu shledal vinným z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače. Ten se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Exprezidentovi kvůli obvinění ze vzpoury hrozí i trest smrti.
