VIDEO: Každé čtyři minuty umře na koronavirus jeden Němec, říká Söder Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Každé čtyři minuty umře na koronavirus jeden Němec, říká Söder

Od středy nebude možné jezdit na nákupy do Bavorska, tamní vláda zpřísní protikoronavirová opatření. Zákaz bude platit zatím do úterý 5. ledna. Bez karantény a negativního testu na covid-19 budou moci stále překračovat hranice pendleři a rodinní příslušníci. Na Twitteru to v pondělí uvedlo české ministerstvo zahraničí.

video: AP