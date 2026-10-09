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Koťata z útulku na výletě v akváriu. Pozorovala žraloky a rejnoky

Zahraniční
Koťata z minnesotského útulku se podívala do akvária, kde zblízka pozorovala podmořský život. O kuriózní kočičí exkurzi informovala stanice CBS News. Téměř dvě hodiny si asi dvě desítky zachráněných koťat se jmény jako Lottie Dottie, Bendy Wendy a Mouth Trap hrály v akváriu Sea Life na předměstí Minneapolisu. Objekt se nachází v Mall of America, největším nákupním centru ve Spojených státech.
video: AP
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