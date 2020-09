VIDEO: Koza sežrala obsílky v autě a potrkala policistku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Policistka v Georgii (USA) musela čelit opravdu zvláštnímu výtržníkovi nebo spíš výtržnici. Do auta jí totiž vlezla koza a sežrala část soudních obsílek, které zrovna rozvážela. Policistce se po několika minutách podařilo kozu z auta dostat ven, nicméně ta poté, co přišla i o zbytek pojídaných papírů, neváhala na ženu zaútočit. Při útoku policistka pouze spadla na zem a nijak se nezranila. Jak je možné, že se jí koza dostala na přední sedačky vozu, vysvětlila policistka tím, že při roznášení množství dokumentů nechává dveře u řidiče běžně otevřené, protože se do auta vrací vždy do několika sekund. Její policejní šéf z incidentu nevyvodil žádné důsledky, kolegové se pouze dobře pobavili.

video: Reuters