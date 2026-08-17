Dvě kozy nastoupily do autobusu, asi jely na pastvu
17. 8. 2026 11:22 Zahraniční
Neobvyklé cestující zachytila kamera v americkém Portlandu. Dvě uprchlé kozy si 11. srpna kolem 7:40 ráno vykročily na zastávku a společně s lidmi nastoupily do městského autobusu. Řidič si zvířat brzy všiml a znovu otevřel dveře, načež je jeden z cestujících vyprovodil zpět na chodník.
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