Krajta chtěla spolknout dítě. S hadem zápasili hodinu

Třímetrová krajta chtěla spolknout roční dítě. Pětatřicetiletá matka ze středního Thajska zrovna svého syna dokrmila, když zaregistrovala, že se něco pohybuje po podlaze. Protože nemá žádné domácí mazlíčky, docela ji to vyděsilo a začala volat o pomoc. Had se podle ní snažil dostat na postel do blízkosti kojence. Její muž krajtu odhodil stranou a na pomoc zavolal sousedy. Z plazem nakonec ve dvou zápasili skoro hodinu, než se jim ho podařilo dostat do pytle. Krajtu nakonec osvobodili, druhý den ráno ji vypustili do lesa mimo město.

video: AP