V Krasnojarsku prudce zlevnil a zdražil benzin. Jediná změna? Přijel Putin
4. 8. 2026 18:50 Zahraniční
V ruském městě Krasnojarsk na Sibiři nejprve prudce klesly a poté stejně náhle stouply ceny na čerpacích stanicích. Benzin a nafta zlevnily před příjezdem ruského prezidenta Vladimira Putina, ale hned po jeho odjezdu zase zdražily.
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