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Macron z lodě sledoval test nové francouzské balistické střely, Kreml reagoval

Zahraniční
Rusko kritizovalo testovací odpal francouzské rakety schopné nést jadernou hlavici. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova test ukazuje, že Evropa buduje svou obrannou identitu na konfrontaci s Ruskem. Moskva zároveň uvedla, že zůstává otevřená dialogu.
video: Reuters
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