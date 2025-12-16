Kreml odmítl vánoční příměří. Chceme mír v Evropě pro budoucnost, tvrdí
16. 12. 2025 16:20 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Rusko nechce příměří, které by Ukrajině umožnilo připravit se na pokračování války, ale mír, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kyjev, který se téměř čtyři roky brání ruské agresi, nedávno navrhl příměří po dobu vánočních svátků, zejména pokud jde o útoky na energetickou infrastrukturu. Podle Kremlu ale klid zbraní závisí na tom, zda bude dosaženo mírové dohody, anebo ne.
