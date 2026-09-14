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Švédský předseda vlády věří ve vítězství. Mám dobrý pocit, říká Kristersson

Zahraniční
Švédský premiér Ulf Kristersson věří, že jeho politická strana ve volbách uspěje. Přiznal ale, že výsledek může být velmi těsný a na konečné výsledkyA260914_081930_zahranicni_pluh si voliči možná počkají několik dní.
video: Reuters
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