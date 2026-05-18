Kritéria Eurovize jsou satanistická, odmítl Lavrov návrat Ruska do soutěže
18. 5. 2026 20:22 Zahraniční
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Rusko se nevrátí do hudební soutěže Eurovize, protože se stala příliš „satanistickou“. Dodal, že preferuje její obnovenou obdobu z dob existence Sovětského svazu a východního bloku, tedy Intervizi. Šéf ruské diplomacie tak reagoval na slova šéfa Eurovize Martina Greena, že se Rusko teoreticky může soutěže zúčastnit.
01:14
Kritéria Eurovize jsou satanistická, odmítl Lavrov návrat Ruska do soutěže
Zahraniční18. 5. 2026 20:22
01:22
Zaplněný stadion fandil dorostu
Sport18. 5. 2026 18:32
00:53
O plochy pod vedením vysokého napětí se postarají zvířata
Domácí18. 5. 2026 16:50
00:20
Slovenku zadrželi Izraelci. Přiveďte mě domů, prosí
Zahraniční18. 5. 2026 16:38
00:57
Trutnov odstranil bariéry na cestě k nemocnici
Domácí18. 5. 2026 16:26
00:56
Muž vyběhl z domu s puškou, dovnitř pak vnikla zásahovka
Krimi18. 5. 2026 15:50
01:10
Myslivcům při hledání mláďat pomáhají drony a práce dobrovolníků
Domácí18. 5. 2026 15:46
01:10
Sázet se dá nejen malý stromek, ale i ten vzrostlý, ukázal developer v Brně
Domácí18. 5. 2026 15:36
01:52
Řehku v čele armády vystřídá Hlaváč. Zůna řekl, proč pro něj nehlasoval
Domácí18. 5. 2026 15:30
01:59
Hlavní je ČEZ a inflace, řekl Havlíček po schůzce s Pavlem
Domácí18. 5. 2026 15:22
04:37
Vláda schválila nárůst rodičovské na 400 tisíc korun
Domácí18. 5. 2026 15:20
01:34
Pardubický majáles přinesl euforii, ale i rozpaky
Domácí18. 5. 2026 15:10
01:06
Ukrajina představila vlastní řízenou leteckou bombu. Je připravena k nasazení
Zahraniční18. 5. 2026 15:06
00:21
Česko obráží unikátní raketa, která provede děti vesmírným letem
Domácí18. 5. 2026 14:40
01:34
Budišovsko protkala nová stokilometrová síť naučných stezek
Domácí18. 5. 2026 14:38
03:54