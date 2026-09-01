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Křižovatka ve tvaru opičí tváře. Neobvyklý dopravní uzel se stal virálním

Zahraniční
Z ptačí perspektivy připomíná obličej opice. Čching-lung-cuej v čínském Čchung-čchingu tvoří spletitá síť silnic, nájezdů a mostů, které společně vytvářejí neobvyklý tvar. Metropole na jihozápadě Číny je známá jako „8D město“ díky svému členitému terénu, v němž se silnice, nadjezdy, metro i výškové budovy vrství v několika úrovních.
video: Reuters
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