Část Krymského mostu zcela chybí. Záběry ukazují rozsah poškození
18. 11. 2026 10:32 Zahraniční | Válka na Ukrajině
Dopravní spojení přes Kerčský průliv se postupně obnovuje. Železniční doprava na Krymském mostě už funguje, silniční provoz ale zůstává omezený. Podle zveřejněných informací by měla být oprava do zimy dokončena.
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