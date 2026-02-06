Kuba oznámila ochotu jednat s USA. Měli by být opatrní, reagovala mluvčí Bílého domu

Zahraniční
Kuba je podle svého prezidenta Miguela Díaze-Canela připravena jednat se Spojenými státy. Díaz-Canel však trvá na tom, že rozhovory musí probíhat z pozice rovnocenných partnerů a s respektem ke kubánské státní suverenitě. Bílý dům však na toto prohlášení reagoval zdrženlivě.
video: Reuters
