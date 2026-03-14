Kubánci zaútočili na sídlo komunistů. Protesty kvůli výpadkům proudu sílí

Protivládní demonstranti v sobotu napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu a nedostatku potravin začala v pátek večer pokojně, ale v sobotu ráno se změnila ve vandalismus, uvedl kubánský server Invasor.
14. 3. 2026 19:42
02:59

Český lev odstartoval. Hvězdy zářily na červeném koberci
Domácí
14. 3. 2026 18:46
00:40

Kdo získá sošky Českého lva? Vyhlášení filmových cen se blíží
Společnost
14. 3. 2026 17:36
01:15

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta
Krimi
14. 3. 2026 16:54
00:43

Krakonoš dorazil do Harrachova a přivezl jaro
Domácí
14. 3. 2026 16:20
00:58

Hasiči likvidovali chovy kachen v Dobřenicích a Chudonicích (11. března 2026)
Krimi
14. 3. 2026 16:00
01:02

Trump zveřejnil záběry z úderů na íránský ostrov Charg
Zahraniční
14. 3. 2026 15:46
00:29

Japonská premiérka se nemohla postavit, panují obavy o její zdraví
Zahraniční
14. 3. 2026 15:46
00:51

Poslední lyžovačka. Na Severáku končí sezona
Domácí
14. 3. 2026 15:20
01:58

Válka s Íránem jako hra. Bílý dům útočí na sítích
Zahraniční
14. 3. 2026 13:40
04:32

Snowboarďáci vtrhli na jeviště. Kultovní komedie se vrací jako muzikál
Domácí
14. 3. 2026 11:16
00:41

Tajemný obří hotel v KLDR hosty ještě nepřivítal
Zahraniční
14. 3. 2026 10:46
01:03

Jelen se v lese zamotal do maskovací sítě, zachránil ho policista
Krimi
14. 3. 2026 10:44
01:23

Nosková po prohře se Sabalenkovou končí v semifinále
Sport
14. 3. 2026 10:12
00:47

Stará radnice ve Žďáru změní tvář. Bude jiná zvenku i zevnitř
Domácí
14. 3. 2026 10:10
00:33

Výbuch v Amsterodamu poškodil židovskou školu
Zahraniční
14. 3. 2026 9:34
00:58

Nejhezčí dvojčata na světě? Takhle vypadají dnes
Společnost
14. 3. 2026 9:24
00:41

Výstava ukazuje návrh zlínského nádraží ze čtyřicátých let minulého století
Domácí
14. 3. 2026 9:00
00:56

Při izraelských náletech zahynulo v jižním Libanonu 13 lidí
Zahraniční
14. 3. 2026 8:54
00:52

Korejský boeing přerušil přistání v Praze
Technika
14. 3. 2026 8:24

