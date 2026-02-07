Kuba zavádí drastická úsporná opatření, týkají se i turistů
7. 2. 2026 9:58 Zahraniční
Stovky ruský turistů uvázly na Kubě kvůli nedostatku leteckého paliva, informoval v pátek list Moskovskij komsomolec. Problémy mohou souviset se snahou prezidenta Trumpa odstřihnout Kubu od dodávek ropy. Stát v reakci na americké ropné embargo zavádí přísná opatření k úspoře energií. Úřady budu fungovat jen od pondělí do čtvrtka, omezí se dopravní spoje, prezenční výuka na školách i ubytování pro turisty.
