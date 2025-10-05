Koně na frontě znovu ožívají. Brigáda testuje jezdecké útoky

Na cvičišti 51. armády předvádí 9. brigáda pod velením velitele s volacím znakem Chan netradiční taktiku. Využívá karačajské koně jako rychlý a odolný dopravní prostředek pro útočné skupiny. Nejde o návrat k minulosti, ale o promyšlený doplněk k moderním zbraním, který dává vojákům výhodu v nejtěžším terénu.
video: telegram / @WarGonzo
