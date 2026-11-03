Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Napětí u Kyjeva eskaluje. Demonstranti málem převrátili autobus

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Před domem v obci Petropavlivska Borščahivka nedaleko Kyjeva pokračuje protest kvůli údajnému špatnému zacházení s mobilizovanými vojáky. Objekt využívá ukrajinská Národní garda k jejich dočasnému ubytování. Demonstranti požadují vysvětlení a situace na místě se vyostřuje.
video: X/@nexta_tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:08

Ukázka nových dresů hokejové Sparty pro listopad v rámci projektu Sparťanská krev
Sport
3. 11. 2026 12:56
00:53

Šteindler s Čtvrtníčkem natáčí v Brně komedii Až na ten konec dobrý
Domácí
3. 11. 2026 12:50
00:42

Kradl elektrokotle i letadla na dálkové ovládání, policisté ho dopadli
Krimi
3. 11. 2026 12:50
00:50

Na heliportu v Nepálu se srazily dva vrtulníky
Zahraniční
3. 11. 2026 12:08
00:30

K protestům se připojili studenti z celé země
Domácí
3. 11. 2026 11:46
00:50

Napětí u Kyjeva eskaluje. Demonstranti málem převrátili autobus
Zahraniční
3. 11. 2026 11:32
00:38

V protisměru přes kruháč a pak náraz do mostu. Zběsilá jízda skončila havárií
Krimi
3. 11. 2026 11:26
00:31

Děsivý střet ve fotbale skončil úmrtím hráče
Sport
3. 11. 2026 11:12
00:47

Politici v Brně zvolili Jakubu Hrušku novým primátorem
Domácí
3. 11. 2026 11:10
00:48

Na Klárově protestovali hudbou a tancem studenti Akademie múzických umění
Domácí
3. 11. 2026 11:02
00:46

Policie vyklidila tábor za dostupné bydlení v Madridu
Zahraniční
3. 11. 2026 10:58
00:32

Zpěvačku v letadle obtěžoval muž bosou nohou na loketní opěrce. Vytáhla sprej
Společnost
3. 11. 2026 10:48
00:36

USA podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzu. Teherán hrozí odvetou
Zahraniční
3. 11. 2026 10:34
00:46

Stávka v České televizi začala dnes o půlnoci
Domácí
3. 11. 2026 10:30
01:24

Vlak u Čelákovic srazil člověka. Provoz stojí, vyjely náhradní autobusy
Krimi
3. 11. 2026 9:56
00:38

Kino po 13 letech obnovil soukromník
Domácí
3. 11. 2026 8:36
01:22

Přes 90 tisíc lidí za mřížemi. Francie se potýká s rekordní přeplněností věznic
Zahraniční
3. 11. 2026 8:30
00:28

Na jihovýchodě Ukrajiny jsou desítky mrtvých po ruském bombardování
Zahraniční
3. 11. 2026 8:20
13:35

ODPÍSKÁNO: Vyložil VAR pravidla chybně? Penalta se opakovat neměla, tvrdí expert
Sport
3. 11. 2026 8:00
01:33

Svět kostek přilákal v Olomouci davy dětí i dospělých
Domácí
3. 11. 2026 4:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.