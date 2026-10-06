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Kyjev natahuje na mosty protidronové sítě, očekává masivní ruský úder

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Ukrajina začala chránit kyjevské mosty před útoky dronů. Na Severním mostě, který o víkendu zasáhly ruské bezpilotní stroje, už dělníci natahují rozsáhlé protidronové sítě. V metropoli k takovému kroku ukrajinské úřady přistoupily vůbec poprvé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý uvedl, že Rusko připravuje další masivní útok na Ukrajinu.
video: Reuters, X
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