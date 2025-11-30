Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Zahraniční | Válka na Ukrajině
Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém útoku v Kyjevské oblasti. Uvedl to v neděli šéf místní vojenské správy Mykola Kalašnyk. Úder přišel den poté, co rozsáhlý atak ruských střel a dronů na Kyjev zabil v metropoli dva lidi a tři desítky zranil.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

03:15

Fušeřina předků? Před 100 lety málem spadla klenba ve svatovítské katedrále
Technika
30. 11. 2025 12:00
01:11

Při požáru kuchyňské linky na Spořilově zasahovali hasiči. Několik lidí evakuovali
Krimi
30. 11. 2025 11:54
01:35

Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka
Zahraniční
30. 11. 2025 9:02
01:21

Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Policie po pachateli pátrá
Zahraniční
30. 11. 2025 8:40
00:43

Ve stanici Stará Boleslav srazil vlak dva lidi, jeden zemřel
Domácí
30. 11. 2025 8:26
00:54

Unikátní zbrojnice v Plzni je znovu otevřená
Domácí
30. 11. 2025 7:38
04:21

Ultralehký supersport Gordon Murray Special Vehicles S1 LM je duchovním pokračovatelem McLarenu F1
Technika
30. 11. 2025 0:06
01:05

Call of Duty Black Ops 7 - Launch Trailer
Lifestyle
30. 11. 2025 0:06
03:26

Lásky? Naštěstí jen můj přítel. Švédská popová princezna Zara Larsson okouzlila Prahu
Společnost
30. 11. 2025 0:06
01:08

Dělal jsem vyhazovače v bordelu a ženy se mi svěřovaly, říká Hynek Čermák
Společnost
30. 11. 2025 0:06
01:32

Ukrajina se pochlubila útokem na tankery u Turecka
Zahraniční
29. 11. 2025 21:26
03:28

Národní divadlo uvádí novinku Farářův konec podle námětu Josefa Škvoreckého
Domácí
29. 11. 2025 20:28
00:45

Hrad otevřel běžně nepřístupné prostory. Někdo si odnesl i autogram od prezidenta
Domácí
29. 11. 2025 18:26
01:56

V Praze rozsvítili vánoční strom, má 22 metrů
Domácí
29. 11. 2025 18:12
00:56

Rusům nevyšel test Putinovy superzbraně
Zahraniční
29. 11. 2025 16:56
00:51

Po Tescu v Plzni běhal divočák
Krimi
29. 11. 2025 16:28
02:22

Tisíce lidí v Německu protestují proti založení mládežnické organizace AfD
Zahraniční
29. 11. 2025 13:24
02:10

Replika Bílého domu je na prodej za 35 milionů dolarů
Lifestyle
29. 11. 2025 12:00
01:40

Boty dolů. Papež se prošel po mešitě v ponožkách
Zahraniční
29. 11. 2025 10:16
01:18

Problémy letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii
Zahraniční
29. 11. 2025 9:52

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.