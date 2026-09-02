V Kyjevě po sobě stříleli členové tajné služby a vojenské rozvědky
2. 9. 2026 20:34 Zahraniční
V kyjevské čtvrti Berezňaky v Dněprovském okrese vypukla střelba. Ukrajinská pravda s odvoláním na vlastní zdroje informuje o třech zraněných příslušnících GUR (vojenské rozvědky). Konkrétní tvrzení o zabití důstojníka GUR není potvrzeno. Oficiální prohlášení SBU uvádí pouze, že důstojníci „použili zbraně při potlačování ozbrojeného odporu“, přičemž zranění byli i „ti, kteří kladli odpor. SBU samostatně potvrdila, že s GUR spolupracovala na odvrácení atentátu FSB na vůdce ruské opozice, který přijel na Den nezávislosti.
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V Kyjevě po sobě stříleli členové tajné služby a vojenské rozvědky
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