VIDEO: Kyrgyzská policie zadržela exprezidenta Atambajeva. Vyvolalo to masivní protesty

Kyrgyzská policie zadržela exprezidenta Atambajeva. Vyvolalo to masivní protesty

Bývalý kyrgyzský prezident Almazbek Atambajev byl uvězněn ve vyšetřovací vazbě tajné služby a obviněn z korupce a dalších zločinů. Oznámily to tiskové agentury. Atambajev obvinění odmítá. "Soud v Biškeku, který zasedal v sídle státního výboru národní bezpečnosti, rozhodl uvalit vazbu po dobu vyšetřování, do 26. srpna," řekl agentuře Interfax exprezidentův obhájce. Obvinění podle serveru 24.kg odmítl jako neopodstatněná, bývalou hlavu státu by navíc měla chránit imunita.

video: Reuters