iDNES.cz
  • Zpravodajství
  • Živě
  • Slow
  • Pořady
  • Rozstřel
  • iDNES KINO
    •

    Labubu mánie. Nový Pop Mart v Berlíně přitáhl tisíce lidí

    Zahraniční

    Čínská společnost Pop Mart, která vyrábí a prodává populární panenky Labubu, otevřela svůj první obchod v Berlíně. Otevření přilákalo tisíce zákazníků, před obchodem se táhly dlouhé fronty. První sběratelské figurky uvedla fimra na trh v roce 2019. Jejich popularita vzrostla po celém světě v roce 2024. Rychle se staly sběratelskými předměty a trendem na sociálních sítích, částečně díky specifické marketingové strategii společnosti, která spočívá v vydávání limitovaných edic těchto hraček.

    video: Reuters

    Články s tímto videem na iDNES.cz
    Sdílet video na FB