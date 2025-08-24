Labubu mánie. Nový Pop Mart v Berlíně přitáhl tisíce lidí

Čínská společnost Pop Mart, která vyrábí a prodává populární panenky Labubu, otevřela svůj první obchod v Berlíně. Otevření přilákalo tisíce zákazníků, před obchodem se táhly dlouhé fronty. První sběratelské figurky uvedla fimra na trh v roce 2019. Jejich popularita vzrostla po celém světě v roce 2024. Rychle se staly sběratelskými předměty a trendem na sociálních sítích, částečně díky specifické marketingové strategii společnosti, která spočívá v vydávání limitovaných edic těchto hraček.Sdílet video na FB