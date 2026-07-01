Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tunový rypouš Neil je tasmánskou celebritou

Zahraniční
Tunový rypouš Neil se opět usadil v tasmánských městech. Obchází zátarasy, ničí ploty, leží na silnicích a narazil už do nejméně jednoho zaparkovaného auta. Sloupky, dopravní kužely, ploty ani vozy LandCruiser proti němu nemají šanci. Tunový obr se prostě chová jako nezvladatelný teenager.
video: X/@nexta_tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:19

Muž přinesl na policii 15 kilo trhaviny, pyrotechnik ji musel odpálit v lomu
Domácí
1. 7. 2026 13:10
00:43

Po úderu blesku vypukl na chorvatském ostrově Čiovo rozsáhlý požár
Zahraniční
1. 7. 2026 12:50
01:03

Zabetonovali jsme centrální tunel Hamásu, ukázal Izrael
Zahraniční
1. 7. 2026 12:40
00:27

V Brně vznikla meteostanice Járy Cimrmana, je v hantecu
Domácí
1. 7. 2026 12:34
00:58

Jane Seymourová vypadá skvěle i v 75 letech bez zákroků
Společnost
1. 7. 2026 12:24
00:33

Ve Zlíně zahájilo ŘSD opravu hlavního tahu I/49 v části Louky
Domácí
1. 7. 2026 12:12
00:50

Blesk uhodil do stromu u dětského tábora
Krimi
1. 7. 2026 11:52
00:24

Tunový rypouš Neil je tasmánskou celebritou
Zahraniční
1. 7. 2026 11:34
00:36

V Břeclavi po rekonstrukci otevřelo koupaliště
Domácí
1. 7. 2026 11:14
00:38

Lidé se v horku myli ve fontáně. Přinesli si i šampon
Zahraniční
1. 7. 2026 11:10
01:08

Montér nepodcenil ticho za dveřmi. Policisté vyrazili dveře a ženě zachránili život
Krimi
1. 7. 2026 10:42
01:32

Zběsilá honička. Řidič ujížděl policii přes dva kraje
Krimi
1. 7. 2026 10:40
02:07

Past, varuje TOP 09 před změnou jednacího řádu kvůli bitvě politiků o ČT
Domácí
1. 7. 2026 10:34
00:48

Obchvat Náchoda už je v krajině patrný
Domácí
1. 7. 2026 10:32
00:25

Efektní erupce. Vulkán pod jezerem se probudil
Zahraniční
1. 7. 2026 10:22
39:32

Pozor, čeští řidiči. V těchto zemích vás potrestají i za věci, které doma projdou
Rozstřel
1. 7. 2026 10:00
03:34

Tejc podal kárnou žalobu na soudkyni kvůli vydání dívky, kterou pak zavraždil otec
Domácí
1. 7. 2026 9:04
00:27

Nejvyšší kostelní věž a krásné podzemí. Vydejte se do Plzně, nejen kvůli pivu
Domácí
1. 7. 2026 8:30
00:31

Historický poklad z půdy po patnácti letech zrestaurovali
Domácí
1. 7. 2026 8:24
01:00

Írán odmítl schůzku s americkými vyslanci, Katar dál zprostředkovává jednání
Zahraniční
1. 7. 2026 7:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.