Nenecháme Američany na pokoji, vzkázal Lárídžání Trumpovi

Zahraniční
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Larídžání se takto vyjádřil poté, co šéf Bílého domu uvedl, že USA na Írán zaútočí dvacetkrát tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy Hormuzským průlivem.
video: Reuters
