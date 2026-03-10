Nenecháme Američany na pokoji, vzkázal Lárídžání Trumpovi
10. 3. 2026 Zahraniční
Vysoce postavený íránský bezpečnostní činitel Alí Larídžání pohrozil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, aby si dával pozor a nebyl nakonec sám eliminován. Larídžání se takto vyjádřil poté, co šéf Bílého domu uvedl, že USA na Írán zaútočí dvacetkrát tvrději, pokud Teherán zastaví tok ropy Hormuzským průlivem.
