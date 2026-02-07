V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění

Zahraniční
Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:40

V lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé, další jsou zranění
Zahraniční
7. 2. 2026 21:38
01:44

Demonstrace tisíců odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti
Zahraniční
7. 2. 2026 20:40
00:53

Zdaníme bohaté, zavedeme euro a utneme závislost na Rusku, slibuje Orbánův sok
Zahraniční
7. 2. 2026 20:32
00:18

Britský velvyslanec v Česku pobavil sledující vtipným videem o olympiádě
Sport
7. 2. 2026 20:00
03:39

Češi v Davis Cupu předvádí skvělý výkon
Domácí
7. 2. 2026 19:00
00:59

Pach rybiny, který chrání životy. Evropské rybářské sítě zastavují ruské drony
Zahraniční
7. 2. 2026 18:38
04:47

Zacha? Smutný lidský příběh. Volali nám z Bostonu, že ho uvolnit nemohou, řekl Šlégr
Domácí
7. 2. 2026 17:16
01:36

Americký vlakový dopravce uvedl na trh teplákovku za šest tisíc. Lidé se ptají proč
Zahraniční
7. 2. 2026 15:00
00:44

Zajatý ukrajinský voják se ozval roky po pohřbu
Zahraniční
7. 2. 2026 14:38
05:13

Rozhovor s Katie Leung
Společnost
7. 2. 2026 14:00
00:32

Kuba zavádí drastická úsporná opatření, týkají se i turistů
Zahraniční
7. 2. 2026 9:58
00:12

Něco by se mohlo stát, chválil si Trump rozhovory o válce na Ukrajině
Zahraniční
7. 2. 2026 9:34
01:23

Polsko nasadilo letectvo, Rusko podniklo další masivní úder proti Ukrajině
Zahraniční
7. 2. 2026 9:16
00:38

Prior je vředem jihlavského náměstí
Domácí
7. 2. 2026 9:10
00:41

Trutnov chce přestěhovat autobusové nádraží
Domácí
7. 2. 2026 7:32
01:26

Dva zoufalci zesměšňující ženská těla, kritizuje Bartošová Solfronka a Kotka
Společnost
7. 2. 2026 0:06
00:30

Samsung Displej
Technika
7. 2. 2026 0:06
03:11

I já brečím do polštáře. Snažím se být pozitivní, říká Lela Vémola k současné situaci
Společnost
7. 2. 2026 0:06
02:10

Více než tisíc rozpadajících se vraků leží na největším evropském autohřbitově
Domácí
7. 2. 2026 0:06
07:45

Plachá filmová hvězda. Jak šel čas s Janou Brejchovou
Společnost
6. 2. 2026 22:36

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.