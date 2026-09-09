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Lavina na Kavkaze zasypala ruské vojáky. Zemřelo nejméně 12 lidí

Zahraniční
Pod lavinou na Severním Kavkazu přišlo o život nejméně 11 horolezců a šest dalších utrpělo zranění, uvedlo ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Lavina zasáhla tábor příslušníků bezpečnostních složek, kteří v horách podstupovali výcvik.
video: X/@irene_makarenko
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