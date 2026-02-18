Lavina zasáhla lyžařské středisko Courmayeur v italském Údolí Aosty
18. 2. 2026 12:18 Zahraniční
Série silných lavin zasáhla oblast italských a francouzských Alp a vyžádala si nejméně tři oběti. Nejvážnější nehoda se stala ve Val Veny u střediska Courmayeur, kde lavina zasypala skupinu lyžařů mimo sjezdovky. Další incident následoval krátce poté ve francouzském Val d’Isère. Úřady varují před zvýšeným lavinovým nebezpečím a vyzývají návštěvníky hor k maximální opatrnosti.
