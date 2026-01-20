Lavrov: Evropa je zdroj všech pohrom lidstva, v Česku se probudily zdravé síly

Zahraniční
Evropa je zdrojem všech hlavních pohrom lidstva, prohlásil v úterý ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Šéf ruské diplomacie zároveň jmenoval Česko mezi evropskými zeměmi, kde se podle něj probudily zdravé síly orientované na vlastní národní zájmy a nikoli na imperiální ambice.
video: Ruské ministerstvo zahraničních věcí
