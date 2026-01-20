Nemáme plány na obsazení Grónska, ve Washingtonu to dobře vědí, prohlásil Lavrov

Zahraniční
Krym je pro bezpečnost Ruska stejně důležitý jako Grónsko pro USA, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Moskva v rozporu s mezinárodním právem anektovala ukrajinský Krym v roce 2014. Šéf ruské diplomacie na tiskové konferenci v Moskvě zároveň řekl, že Washington ví, že Rusko nemá v plánu převzít nad Grónskem kontrolu.
video: Reuters
