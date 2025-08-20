iDNES.cz
    Lavrov: Diskuse o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu jsou bez Ruska utopií

    Zahraniční | Válka na Ukrajině

    Rusko ve středu (20. srpna) prohlásilo, že pokusy o řešení bezpečnostních otázek týkajících se Ukrajiny bez účasti Moskvy jsou „cestou nikam“. Ministr zahraničí Sergej Lavrov se k tomuto prohlášení vyjádřil dva dny poté, co americký prezident Donald Trump přivítal ukrajinského prezidenta a evropské lídry k diskusi o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu, které by mohly pomoci ukončit válku. Lavrov také uvedl, že Moskva je připravena diskutovat o politických aspektech urovnání s Ukrajinou.

