Reakce opozičních poslanců na výsledek hlasování o nedůvěře francouzskému premiérovi Sébastienovi Lecornuovi

Zahraniční
Radikální francouzská opozice ve čtvrtek (16. října) varovala prezidenta Emmanuela Macrona, že žije na vypůjčeném čase poté, co jeho premiér Sébastien Lecornu přežil dvě hlasování o nedůvěře v parlamentu. Lecornu získal klíčovou podporu socialistické strany díky svému slibu pozastavit Macronovu kontroverzní důchodovou reformu, což znamenalo, že nejvážnější návrh na vyslovení nedůvěry získal pouze 271 z potřebných 289 hlasů.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:23

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie hledá podezřelého, může být nebezpečný
Krimi
16. 10. 2025 16:14
01:18

Silničáři začnou opravovat nebezpečnou křižovatku u Zašové
Domácí
16. 10. 2025 16:10
00:39

Rusky mluvící muž ve vlaku zaútočil na ukrajinskou rodinu
Zahraniční
16. 10. 2025 15:52
01:08

Střelba poblíž základní školy na Jablonecku. Dva mrtví a jeden těžce zraněný
Krimi
16. 10. 2025 15:08
01:38

Pavel dokončil obměnu Ústavního soudu. Senát kývl na Bartoně a Smolka
Domácí
16. 10. 2025 15:06
01:00

Policie v Petrohradu zatkla osmnáctiletou hudebnici Dianu Loginovovou
Zahraniční
16. 10. 2025 14:48
01:38

Muž na sídlišti porcoval divočáka, lidé to odsuzují i hájí
Domácí
16. 10. 2025 14:44
00:43

Výzkumnice tajně čistily odpadní vodu, po pěti letech mají skvělou technologii
Domácí
16. 10. 2025 14:30
00:44

Začal soud s Afgháncem, který zabíjel v Aschaffenburgu
Zahraniční
16. 10. 2025 14:08
00:48

Reakce opozičních poslanců na výsledek hlasování o nedůvěře francouzskému premiérovi Sébastienovi Lecornuovi
Zahraniční
16. 10. 2025 13:52
00:37

Muž chtěl zavraždit prodavačku elektrickou pilou
Krimi
16. 10. 2025 13:52
00:14

Otec u soudu v Hradci čelí obžalobě z vraždy kojence
Krimi
16. 10. 2025 13:36
00:46

Fotbalové legendy i fanoušci se loučí s Lubomírem Hrstkou
Domácí
16. 10. 2025 13:28
00:26

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let
Krimi
16. 10. 2025 13:22
01:33

Policie zadržela muže, který bezdůvodně udeřil ženu do obličeje
Krimi
16. 10. 2025 12:30
00:31

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec
Lifestyle
16. 10. 2025 12:14
01:14

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, odchytili ho ve stanici Malostranská
Domácí
16. 10. 2025 12:04
02:17

Trailer k seriálu Rytíř Sedmi království
Společnost
16. 10. 2025 11:54
00:36

Boeing se při „parkování“ nevešel mezi další letadla
Zahraniční
16. 10. 2025 11:20
00:36

Andílci jsou zpět. Modní svět tají dech nad sexy prádlem
Lifestyle
16. 10. 2025 11:18

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.