VIDEO: Z Arktidy rovnou do arabských barů. Startup vyváží nejčistší led na světě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Z Arktidy rovnou do arabských barů. Startup vyváží nejčistší led na světě

Grónský startup Arctic Ice začal vyvážet ledovcový led do Spojených arabských emirátů. Společnost ho získává z tamějších fjordů a poté ho po transportu v kontejnerech na Blízkém východě prodává exkluzivním barům. Jeho používání do nápojů je v Grónsku běžnou praxí, v průběhu let se o jeho vývoz neúspěšně pokusilo již několik podnikatelů. I tak nový startup sklízí i odsudky.

video: Arctic Ice